Ciclismo Ringhini al top

Il 25 aprile adesso verrà ricordato da Simone Ringhini anche per la sua conquista del titolo regionale su strada Esordienti 1° Anno, assegnato al portacolori della Scd Alma Juventus Fano contestualmente al secondo posto assoluto nel 51° Trofeo della Liberazione andato in scena a Chiaravalle. Ringhini pareva potesse addirittura transitare per primo al traguardo nel momento in cui all’ultima curva si era portato in testa alla fuga decisiva a cinque, ma nella volatona è stato poi rimontato e superato da Riccardo D’Andrea della Pedale Teate Chieti. Settimo l’altro arancio-aragosta Riccardo Agostini, il cui lavoro assieme a quello di Diego Giannetti si è rivelato prezioso per Ringhini.

Tra i 2° Anno, sempre seguiti dal diesse Gabriele Gorini, arrivo in gruppo invece per Kevin Piccioli, Marco Amadori ed Edoardo Smacchia. La rassegna organizzata dalla Sc Pedale Chiaravallese ha visto gareggiare nella stessa giornata anche la categoria Allievi, in evidenza nella classifica finale col sesto posto del solito Mirko Sgherri ed il settimo di un sempre più competitivo Samuele Uguccioni. E nella Top 10 avrebbe potuto chiudere pure Alessandro Baldelli, se non fosse stato per la rottura della ruota anteriore in una fase cruciale. I ragazzi dei diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli hanno successivamente partecipato sabato 27 ad una prestigiosa classica qual è il Gran Premio della Liberazione a Roma, quest’anno all’edizione numero 77. In un suggestivo percorso snodato nell’area delle Terme di Caracalla, i corridori della società fanese si sono fatti valere restando costantemente nel vivo di una corsa sviluppatasi a quasi 40 km/h di media. Su ben 175 partenti, quindicesimo Mirko Sgherri, trentesimo Samuele Uguccioni, cinquantesimo Tommaso Buscaglia e cinquantacinquesimo Matteo Magnoni.

b.t.