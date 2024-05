Ac/Dc, 150 tir in arrivo: "Ragazzi, al concerto usate poco i telefonini. E godetevi il momento"

Leggendari, oltre l’hard rock. Semplicemente la band di rock’n’roll più venduta al mondo. Gli Ac/Dc sono pronti a travolgere la Rcf Arena nell’unica data italiana del tour europeo, sabato prossimo (25 maggio), davanti a 100mila spettatori paganti, provenienti da Reggio, dall’Italia e dal resto d’Europa. I camion sono già arrivati – e ne arriveranno altri nelle prossime ore – per allestire il mega-palco.

Nell’evento live più importante e atteso dell’anno a Reggio e non solo, organizzato da Barley Arts, i fan potranno gridare a squarciagola alcune delle hit che hanno fatto la storia del rock mondiale e di una band da 200 milioni di album venduti, tra cui ‘Thunderstruck’, ‘Highway to Hell’, ‘Shoot to thrill’, ‘Back in Black’, ‘T.N.T.’ e ‘You shook Me all Night Long’, e apprezzare finalmente dal vivo la voce – e il baschetto – di Brian Johnson, terzo carismatico frontman, fino alla maniera unica e iconica di stare sul palco di Angus Young ("un’esperienza totale, è come se il mondo intorno a me andasse al doppio della velocità", aveva dichiarato), la sua ‘duckwalk’, quel saltello avanti e indietro su un piede, tributo a Chuck Berry, vestito con le perenni bermuda, a mo’ di scolaretto.

Nell’approssimarsi di quella che diventerà una venue storica, ecco come vive l’attesa (meteo compreso) Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts e Slow Music.

Trotta, le sue aspettative per il grande evento?

"Che il tempo sia clemente e che cosi i 100 e passa mila partecipanti che arriveranno da tutta Europa in auto, moto e bici, in treno, in aereo, a piedi e in bus possano godere di una grande esperienza complessiva dalla mattina quando si metteranno in viaggio fino a quando torneranno a casa certamente con qualche prevedibile lungaggine. La macchina organizzativa molto accurata e il grande spirito di squadra di aziende, istituzioni e maestranze presenti garantiranno servizi e attenzioni per un pubblico nella sua maggioranza certamente consapevole e fruitore di Musica dal vivo e non solo consumatore di eventi".

Saranno previste variazioni nella scaletta per il concerto reggiano da parte della band?

"La line up della band è quella comunicata. La set list delle canzoni al di là di quanto hanno suonato in Germania allo stato non ci è stata comunicata e non ci aspettiamo che lo sia".

Quanti camion di attrezzature arriveranno al Campovolo?

"Fra produzione internazionale e la nostra nazionale circa 150". Ha qualche invito / raccomandazione che vuole fare ai fan, per gustarsi al meglio la serata?

"La prima è di partire presto per arrivare a Reggio Emilia. In Italia ci sono i caselli autostradali a pagamento che generano code nei weekend estivi e in occasione di eventi di massa. Con 100mila persone in movimento è facile prevedere qualche disagio di viabilità in arrivo e alla fine dello spettacolo. Prima ci si muove e meglio sarà per tutti. Mi auguro anche che i telefonini siano utilizzati poco durante il concerto Si finisce per non godere appieno del momento che si vive e si infastidisce la visuale dei vicini oltre che rovinare la luminosità del palco".