Ac/Dc, verso il concerto. Parcheggi e treni: costi e prenotazioni

Reggio Emilia, 22 maggio 2024 – Con la premessa che Barley Arts, società organizzatrice dell’evento, consiglia di muoversi verso la Rcf Arena con largo anticipo, grande attenzione sarà naturalmente rivolta alla logistica, per assistere al meglio al mega concerto degli Ac/Dc sabato 25 maggio.

Dove parcheggiare: costi e prenotazioni

Per tutti i fan che volessero avvicinarsi in automobile all’area del concerto, sarà possibile arrivare nelle zone prossime al Campovolo e prenotare il posto per la propria auto, moto o camper sul circuito ‘Park For Fun’. Durante la giornata di sabato 25 maggio sarà possibile cercare sulle App apposite, Waze o Google Maps, il proprio parcheggio e ottenere comodamente tutte le indicazioni direttamente sulla App. Su Park For Fun è possibile riservare anche posti tenda. Mostrare il ticket per accedere al parcheggio.

I parcheggi saranno aperti dalle 8 di sabato 25 maggio alle 2 di domenica 26 maggio. Le tipologie di prezzo variano in base all’area prescelta, con un’unica differenza. Se si vuole entrare al parcheggio Aeroporto e posteggiare il mezzo venerdì 24 maggio, dalle 18 alle 21, il costo previsto sarà di 50 euro. Fatta eccezione per il P. di via del Chionso, già sold out, gli altri parcheggi disponibili saranno Farmacie, Aeroporto e Mozart, a un prezzo di 25 euro cadauno.

È molto importante un arrivo anticipato nelle aree di sosta, nella fascia oraria 12-15, così da agevolare una serena fruizione del parcheggio e dell'evento. La direzione sconsiglia l'arrivo nelle ultime due ore antecedenti il concerto. A causa della viabilità della zona, non è previsto il servizio navetta fra i parcheggi dedicati e la Rcf Arena. Fondamentale presentarsi nell’area parcheggio per cui si è acquistato il biglietto. Se ci si presenta in un’area diversa, gli operatori negheranno l’accesso.

Concerto AC/DC: la mappa dei parcheggi

Accesso dei parcheggi

P Aeroporto, accesso da via Antonio Marro (1 km dall'arena); P Bus Pista, accesso da via dell'Aeronautica (700mt dall'arena); P Chionso, accesso da Tangenziale dir. Est – distributore Agip km 5,800 (1 km dall'arena); P Mozart, accesso da via Mozart (1,5 km dall'arena); P Farmacie, accesso dalla tangenziale (1 km dall'arena); P Camper Mapei, accesso da viale Guido Duo/ accesso da viale Felice Romano (2,4 km dall'arena) - chiusura alle 8:00 di domenica 26 maggio.

P bici e moto, accesso da via Saragat - attenzione: park bici gratuito, ma non prenotabile (500 mt dall'arena).

Treni

Cinque saranno invece i treni speciali che viaggeranno nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio, dalla stazione FS Reggio Emilia (con ingresso da piazzale Europa) per riportare a casa i fan:

– Frecciarossa 99147 da Reggio Emilia (00:30) a Roma Termini (05:06) con fermate a Firenze Santa Maria Novella (01:35) e Roma Tiburtina (04:58). – Frecciarossa 99148 da Reggio Emilia (00:35) a Torino Porta Nuova (02:45) con fermate a Milano Centrale (01:35) e Torino Porta Susa (02:33). – Tper 94455 da Reggio Emilia (01:00) a Bologna Centrale (01:35) con fermata a Modena (01:12). – Tper 94470 da Reggio Emilia (01:30) a Milano Centrale (03:10) con fermate a Parma (01:45) e Piacenza (02:15). – Tper 94463 da Reggio Emilia (02:30) a Bologna Centrale (03:05) con fermata a Modena (02:42).

Biglietti del treno

Gli ultimi biglietti dei Frecciarossa sono acquistabili tramite App di Trenitalia, alle biglietterie e nelle agenzie di viaggio abilitate o sul sito Trenitalia.com. I biglietti per i treni TPER (regionali) sono in vendita sul sito Bus For Fun. Alla stazione FS Reggio Emilia (ingresso su piazzale Europa) e al Villaggio Le Reggiane, il team di Bus For Fun distribuirà braccialetti identificativi destinati unicamente a chi utilizzerà i treni regionali TPER, in modo da velocizzare il transito verso i binari. La stazione AV Mediopadana sarà chiusa la sera del concerto.

Deposito bagagli

In occasione del concerto sarà attivo un servizio di deposito bagagli all’oratorio Don Bosco in via Adua, 79. Il deposito sarà attivo da sabato 25 maggio dalle 8 alle 19.30 per poi riaprire alle 23 e chiudere alle 2 di domenica 26 maggio.

Un’app per vivere il concerto

È inoltre disponibile negli store digitali Barley Arts x AC/DC, una App gratuita per iOS e Android con tutte le informazioni utili per vivere al meglio il concerto.