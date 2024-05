Scaletta concerto Ac/Dc a Reggio Emilia: i brani della band sul palco dell’Rcf Arena

Reggio Emilia, 24 maggio 2024 – Poche, pochissime le ore ormai che separano i fan dai propri beniamini degli Ac/Dc Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Chris Chaney e Matt Laug, che domani sera verso le 20.45 si paleseranno sul palco della Rcf Arena di Reggio Emilia.

I primi fan degli Ac/Dc accampati al Campovolo a Reggio Emilia

Il concerto degli Ac/Dc si preannuncia leggendario (i biglietti sono andati a ruba e il sold out è arrivato giù da tempo), anche perché arriva al culmine dei loro 50 anni di carriera ed è l’unica data italiana del tour mondiale ed europeo. Man mano che trascorrono i minuti monta sempre di più l’attesa dei 100mila spettatori per conoscere la scaletta della band australiana, che naturalmente darà grande spazio alle canzoni che hanno fatto la storia dell’hard rock.

Gli Ac/Dc nuova era, quella inaugurata con l’album ‘Power Up’, non dimenticano, anzi si nutrono ancora tantissimo, dei brani del loro vastissimo repertorio. Le indimenticabili e più amate dai fan.

Ecco la scaletta ad oggi (che come sappiamo può essere soggetta a qualche modifica – slittamento a seconda delle scelte della band).

Scaletta concerto Ac/Dc a Reggio Emilia

If You Want Blood (You've Got It) Back in Black Demon Fire Shot Down in Flames Thunderstruck Have a Drink on Me Hells Bells Shot in the Dark Stiff Upper Lip You Shook Me All Night Long Rock ‘n’ Roll Train Shoot to Thrill Sin City Givin the Dog a Bone Dirty Deeds Done Dirt Cheap Dog Eat Dog High Voltage Hell Ain’t a Bad Place to Be Riff Raff Highway to Hell Whole Lotta Rosie Let There Be Rock T.N.T. For Those About to Rock (We Salute You)

Gli Ac/Dc dal vivo

Gli Ac/Dc erano tornati a esibirsi dal vivo nell’ottobre 2023 come headliner del grande raduno californiano dedicato a rock e metal dal titolo ‘PowerTrip Festival’. Le uniche occasioni, quindi, per ascoltare le canzoni contenute in ‘Power Up’, ad eccezione della venue californiana, sono quelle dell’attuale tour 2024, di cui Reggio sarà un evento fondamentale.