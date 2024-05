AC/DC, Thomas Raggi dei Maneskin a Reggio Emilia: sarebbe fichissimo suonare qui. Video

Reggio Emilia, 25 maggio 2024 – Quello di Thomas Raggi (video), chitarrista dei Maneskin, è un volto tra i centomila ma non abbastanza per passare inosservato: sono tantissimi i ragazzi (e diversamente giovani) che accorsi a Reggio Emilia per assistere al concerto degli AC/DC alla Rcf, la più grande arena per concerti all’aperto di Europa. E in mezzo a loro anche tanti vip, come Piero Pelù.

Angus Young e Brian Johnson; a sinistra Thomas Raggi alla Rcf Arena di Reggio Emilia

"Sono cresciuto con la loro musica – sorride il più giovane componente del Maneskin –, gli AC/DC sono la mia band di riferimento, questa era un concerto assolutamente da vedere”.

Thomas sorride tra papà Andrea e mamma Alessandra: entrambi sfoggiano orgogliosi magliette con il logo della band che si presenta a Reggio con la formazione composta da Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd e Stevie Young. E’ stato proprio il padre a instradare il piccolo Thomas alla cultura del rock che l’avrebbe portato così lontano.

"Sono cresciuto con gli AC/DC e la loro musica – conferma il chitarrista – ed è la prima volta che li vedo dal vivo. E, del resto, la Sg è stata una delle prime chitarre che ho visto”. Il riferimento, ovviamente, è alla Gibson Sg di Angus Young, lo strumento che sigillò la trasformazione del chitarrista e compositore nel ‘diavoletto’ che lo ha reso una stella mondiale.

"Sarà una emozione pazzesca”, conferma, sorridendo papà Andrea. Poi la sorpresa finale: “Si parla dei Maneskin live alla Rcf Arena? Sarebbe fighissimo”, assicuta Thomas.