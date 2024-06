Elrow Town a Reggio Emilia: in 30mila per il festival di musica elettronica

Reggio Emilia, 8 giugno 2024 – La magia a colori di Elrow Town fa ballare l’Rcf Arena di Reggio dove, per la prima volta in Italia, è approdato il festival di musica elettronica nato in Spagna con “l’obiettivo di donare allegria”.

L’Iren Green Park – nei cosiddetti ‘boulevard’, il ‘ridotto’ dell’arena eventi del Campovolo dell’aeroporto reggiano – è stato invaso da 30mila partecipanti arrivati da tutta Italia e tanti anche da Paesi stranieri che da mezzogiorno hanno cominciato ad entrare per immergersi nella 12 ore no stop di musica ‘sparata’ da una serie di deejay che si sono alternati alle consolle su ben cinque palchi allestiti e di grande intrattenimento tra giochi gonfiabili di ogni tipo, stand di costumi da indossare, cibo e bevande.

Elrow Town, il festival di musica elettronica al Campovolo di Reggio Emilia (foto Artioli)

Una sorpresa sgargiante ad ogni secondo, con coriandoli, variopinti fumogeni e persino confetti, lanciati in aria dal palco. “Questo evento è musica, libertà e spensieratezza – racconta un ragazzo appena varcati i cancelli – Facciamo un po’ di festa e ci divertiamo. L’anno scorso sono stato a quello di Ibiza, c’era molto più casino. Qui a Reggio invece il clima è più tranquillo e godibile”.

Da tutta Italia e dall'estero per la mega festa di Elrow Town (foto Artioli)

C’è chi non stava nella pelle. “Da tempo aspettavamo questo evento – spiega una ragazza – che ti dà energia ed emozioni in mezzo a tanta gente. L’Rcf Arena è il posto perfetto per questo evento”. E c’è infine chi lancia un appello: “Questo festival va visto sotto un’altra ottica e bisogna sfatare un tabù: basta associarlo alle droghe, perché in realtà la musica elettronica è anche rilassante”.

Almeno per il momento, tutto è filato liscio dal punto di vista dell'ordine pubblico. Le forze di polizia non hanno registrato criticità particolari durante l'afflusso e all'interno dell'arena.