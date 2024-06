Elrow Town a Reggio Emilia, mega evento al Campovolo per 30mila persone: cosa sapere

Reggio Emilia, 7 giugno 2024 - E' tutto pronto per Elrow Town. Mancano poche ore e l'Italia vedrà per la prima volta tutta l'energia di un festival musicale di fama mondiale (proveniente dalla Spagna), che ha scelto Reggio Emilia per fare tappa anche nel nostro Paese.

Dalle 12 di domani, sabato 8 giugno, fino a mezzanotte, sono attese trentamila persone al boulevard della Rcf Arena, l'Iren Green Park, per una maratona di dodici ore tra musica, divertimento e colori. Si tratta di uno show imponente, che porterà a Reggio cinque palchi, 40 deejay, spettacoli, performance teatrali e giochi: una vera e propria 'città' della musica e dell'arte a 360 gradi. L’organizzazione consiglia la visita al palco principale dopo il tramonto, per uno show di luci e colori dall’atmosfera suggestiva. Saranno presente i tradizionali ‘kracken’ giganti tipici di ogni Elrow che si rispetti.

La mappa disegnata all'interno dell'Iren Green Park dagli organizzatori di Elrow si districa anche tra stand gastronomici, bar e servizi igienici, al fine di garantire a tutti i partecipanti un'esperienza immersiva e completa. Anche perché, chi decidesse di uscire dall'evento non potrà più rientrare: servirà infatti comprare un nuovo biglietto. Sarà proibito portare all’interno dell’evento cibo o bevande, così come acquistare biglietti in biglietteria e introdurre minori (anche se accompagnati).

Visto le trentamila persone previste, la viabilità cittadina segnerà alcune modifiche per ragioni di sicurezza e per garantire un corretto afflusso e deflusso. A partire dalla tangenziale nord, con la chiusura dell'uscita 3 dalle corsie nord e sud.

Interessate anche via dell'aeronautica, con divieto di circolazione e divieto di sosta, via Vertoiba, via del Chionso (dall'intersezione con via Saragat esclusa all'intersezione con via dell'Aeronautica eccetto residenti), via Montagnani Marelli (da via Pasteur a via Fleming), via del Partigiano, via Caduti delle Reggiane, via Koch (dall'intersezione con via Turri all'intersezione con via Officine Meccaniche Reggiane, durante la fase di deflusso del pubblico verso il parcheggio Aeroporto) e via della Croce Rossa (divieto di sosta eccetto autorizzati).

Chiuso anche il sottopasso della pista ciclopedonale che collega via Caduti delle Reggiane a Gavassa, dalle ore 8 di sabato 8 giugno alle 6 del 9 giugno.

Per accogliere gli oltre 30mila clubbers attesi per il festival, Park for Fun ha attivato parcheggi dedicati nelle immediate vicinanze dell’area del Festival. Particolare attenzione anche alla sicurezza all’interno dell’evento: all’uscita dello spettacolo sarà a disposizione un alcoltest per evitare di rimettersi alla guida in stato di ebbrezza, mentre i controlli della polizia stradale e locale saranno rafforzati.