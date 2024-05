Ac/Dc, concerto a Reggio Emilia sold out. Biglietti e modalità di ingresso: le istruzioni

Reggio Emilia, 23 maggio 2024 – Sale come un’onda l’attesa dei fan, che sentono avvicinarsi gli Ac/Dc dopo l’ultima esibizione prima di quella reggiana. Il gruppo, reduce da Gelsenkirchen dove si è esibito martedì 21 maggio, sta usufruendo di tre giorni di pausa prima di raggiungere sabato 25 maggio la Rcf Arena di Reggio Emilia per la sua unica data italiana. La band è tornata a esibirsi dal vivo dopo otto anni, per cui si comprende bene la gioia dei 100mila possessori di biglietto che potranno finalmente vederli a un passo da loro.

Mentre attendiamo di ascoltare i grandi successi della band australiana e i pezzi dell’ultimo album ‘Power up’, ricordiamo che il concerto è esaurito da mesi e alle casse non saranno disponibili altri biglietti. La società organizzatrice dell’evento Barley Arts raccomanda di non affidarsi ai circuiti di Secondary Ticketing per l’acquisto dei biglietti, oppure per la rivendita dei tagliandi, in caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al concerto, evitando di dare linfa al mercato illegale di biglietti per eventi live.

Biglietti e cambio nominativo

Ticketone è l’unico canale di vendita autorizzato per il concerto. I biglietti del concerto sono nominali all’utilizzatore: in fase di ingresso nell’Arena, il personale del servizio di controllo verificherà che il nome sul biglietto e il documento d’identità di chi accede corrispondano.

Il servizio di cambio nominativo sarà attivo sul sito Ticketone fino alle 18 di domani, venerdì 24 maggio; è possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto. I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto. Il settore al quale si potrà accedere è solamente quello indicato sul biglietto (Red Zone, Yellow Zone, Orange Zone, Green Zone, Blue Zone). Non sarà possibile richiedere cambi di settore. Ogni zona è fornita di punti ristoro, merchandising, servizi igienici. Una volta avuto accesso all’arena non sarà più possibile uscire fino al termine del concerto.

Tutto pronto per il maxi concerto degli AC/DC a Reggio Emilia

Assistenza ai disabili

L'assistenza alle persone con disabilità è fornita da Unitalsi Emilia-Romagna. Le zone riservate alle persone con disabilità si trovano nel settore Red Zone: l’accesso sarà riservato solo a coloro che avranno ricevuto conferma del posto; biglietti e informazioni da Mani Amiche onlus.

Personale di servizio

Tutto il personale del servizio di controllo indossa pettorine numerate con un QR code, che può essere scansionato col proprio smartphone per ricevere tutte le info utili. Lo stesso QR è stampato sui bracciali destinati al pubblico ed è esposto alle casse e in arena.