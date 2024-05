Concerto Ac/Dc, centomila fan da tutto il mondo. Da oggi traffico rivoluzionato a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 24 maggio 2024 – Un’autentica invasione è prevista domani per il concerto dell’anno a Rcf Arena. Unica tappa italiana degli Ac/Dc, andata in sold out poche ore che preannuncia una carica di oltre centomila persone che arriveranno da ogni angolo dello stivale, ma anche da Europa e da Oltreoceano.

L’apertura dei cancelli sarà alle 12, poi alle 19,05 saliranno sul palco The Pretty Reckless – capitanati dall’attrice, chitarrista e cantante Taylor Momsen - e finalmente alle 20,35 avrà inizio lo spettacolo degli Ac/Dc: Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Chris Chaney al basso e Matt Laug alla batteria.

I loro fan arriveranno soprattutto dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana, ma saranno 5.500 dal Lazio, 2.700 dalla Puglia, 2.600 dalla Campania. Stimati 8mila i reggiani all’Rcf Arena. Mentre i Paesi più rappresentati saranno Svizzera, Francia, Germania, Spagna, Slovenia, Malta Gran Bretagna, Stati Uniti d’America e Messico. La Polizia locale di Reggio e l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune monitoreranno tutto l’evento per garantire informazioni in tempo reale e il regolare svolgimento della manifestazione.

FOCUS AC/DC: Strade chiuse e le modifiche alla viabilità – Parcheggi e treni: costi e prenotazioni

La mappa diffusa dal Comune

Sul piano più critico – quella viabilità – due le novità principali rispetto agli eventi precedenti: "la chiusura al traffico, eccetto residenti e diretti alle attività, di Gavassa per salvaguardare gli abitanti della frazione dal traffico – si legge in una nota del Comune – e l’apertura del nuovo parcheggio Farmacie a fianco di via Vertoiba accessibile direttamente dalla tangenziale in direzione Nord (da Modena verso Parma)".

L’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune per le modifiche alla viabilità risponde al numero 0522.456660, che sarà attivo dalle 8.30 alle 18.30 di stamattina, poi domani dalle 8.30 alle 20.30. Altre informazioni sono consultabili online su www.comune.re.it/rcfarena

A partire dalle 18 di oggi e fino alle 6 di domenica 26 maggio entra in vigore un’ordinanza del sindaco - nelle aree limitrofe all’Arena e all’interno della zona del concerto – che elenca una serie di disposizioni per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine.

L’ordinanza sindacale prevede il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche (con una gradazione superiore al 5%) a tutti gli esercizi commerciali, artigianali, circoli, ambulanti in via dell’Aeronautica e vie laterali, via Adua e vie laterali, via Vertoiba e vie laterali, via del Chionso e vie laterali, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa e vie laterali, piazzale Marconi, inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande all’interno della Rcf Arena e del boulevard.