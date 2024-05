Ac/Dc a Reggio Emilia: trasporti e parcheggi all’Rcf Arena

Bologna, 15 maggio 2024 – È tutto pronto per il concerto dell’anno: l’unica tappa italiana dei leggendari Ac/Dc – andata esaurita in poche ore – con oltre 100mila biglietti venduti, che sarà sabato 25 maggio alla Rcf Arena di Reggio Emilia.

Ac/Dc – Power Up European Tour, la tournée della storica band australiana farà quindi tappa nel nostro paese solo a Reggio Emilia. Angus Young, Phil Rudd, Clif William, Brian Johnson e Steve Young, insieme dal 1973, dopo il concerto all’autodromo di Imola nell’ambito del Rock or Bust Tour, nel luglio 2015, tornano in Italia per un evento che si preannuncia già memorabile.

Come lo è stato l’estate scorsa quello di Harry Styles a Rcf Arena, che l’ha consacrata tra i palchi più importanti d’Europa e location di eventi internazionali. Il tour dedicato a Power Up - il loro ultimo album in studio che ha raggiunto la prima posizione in classifica in 21 paesi del mondo - vedrà la band esibirsi in 21 show in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda durante la prossima estate. Sarà poi il primo tour in Europa dopo più di otto anni e vedrà la band salire sui palchi degli stadi e delle arene più grandi del continente.

Servizi e trasporti

Annunciate ieri da Claudio Trotta di Barley Arts, società organizzatrice dell’evento, le prime informazioni di servizio. I cancelli di Rcf Arena si apriranno alle 12. Alle 19,05 ad aprire il concerto salirà sul palco The Pretty Reckless e finalmente alle 20,45 avrà inizio lo spettacolo degli Ac/Dc.

Sono stati attivati cinque treni speciali, che viaggeranno nella notte tra il 25 e il 26 maggio, dalla stazione Fs di Reggio Emila (quella Av Mediopadana rimarrà invece chiusa la notte del concerto). I biglietti sono in vendita sul sito Bus For Fun e nel punto vendita del Villaggio Le Reggiane, allestito all’Arena. Per chi utilizza l’auto, è possibile invece prenotare il posto (per macchina, moto o camper ) sul circuito Park For Fun. Qui si possono prenotare anche i posti tenda. Sempre in occasione del concerto viene attivato un servizio deposito bagagli all’Oratorio Don Bosco (in via Adua 79), aperto dalle 8 alle 19,30 di sabato 25, per riaprire alle 23 e fino alle 2 del 26 maggio. Le zone riservate a persone con disabilità sono nella Zona Rossa.

Chi sono gli Ac/Dc

Gli Ac/Dc si sono esibiti per la prima volta il 31 dicembre 1973 al Chequers Nightclub di Sydney, in Australia. Sono oggi una delle più influenti band della storia, con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo. Back In Black è l’album di una band più venduto della storia e il terzo album più venduto in assoluto per un artista, con vendite di oltre 50 milioni di copie a livello mondiale. Gli Ac/Dc sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003 oltre che nella Music Victoria Awards Hall of Fame nel loro paese, l’Australia. La formazione continua a racimolare sold out negli stadi di diversi continenti, vendere milioni di album ogni anno e generare miliardi di stream. Per rimanere aggiornati sul concerto è disponibile l’app gratuita Barley Arts x ACDC.