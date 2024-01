Gli Ac/Dc alla Rcf Arena di Reggio Emilia suoneranno il 25 maggio 2024

Reggio Emilia, 21 gennaio 2024 - Gli appassionati della musica hard rock si segnino questa data: sabato 25 maggio 2024. E’ la serata della tappa degli AC/DC al Campovolo di Reggio Emilia, unica data italiana del tour mondiale. Manca solo l’ufficialità formale, ma è fatta per il live reggiano della storica band australiana, nata a Sidney nel lontano 1973 – era il 31 dicembre – dall’idea dei fratelli Angus e Malcol Young, originari della Gran Bretagna. Dunque, è il 25 maggio la data in cui si attende l’arrivo del notissimo gruppo rock, formato da Angus Young alla chitarra, Phil Rudd alla batteria, Clif William al basso, Brian Johnson alla voce e Steve Young alla chitarra.

La città si dovrà preparare alla classica invasione di non meno di centomila spettatori. Sarà una specie di primo tempo dell’altro atteso evento dell’estate prossima, con il Campovolo che attende pure i Rammstein nella loro unica data nel Bel Paese, il 21 luglio. La Rcf Arena si prepara a vivere momenti di grande emozione, in un bagno di folla.

Gli autori di "Highway to Hell" e "Back in Black" si erano esibiti in Italia l’ultima volta nel luglio del 2015 all’autodromo di Imola – sempre in Emilia, dunque – per il lancio dell’album "Rock or bust", il sedicesimo in studio della storica band internazionale. Gli spettatori furono 92 mila. Al Campovolo reggiano si punterebbe a superare questa cifra. E lo spazio lo consente senza problemi, con la Rcf Arena che punta a diventare una moderna capitale del rock. L’evento sarà nel fine settimana, evitando così maggiori disagi al traffico in giorni lavorativi.