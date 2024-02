AC/DC in concerto a Reggio Emilia: biglietti e data

Reggio Emilia, 12 febbraio 2024 – La notizia era già nell’aria da un po’, ora è ufficiale: gli AC/DC suoneranno alla RCF Arena di Campovolo il prossimo 25 maggio.

Un evento che si preannuncia memorabile per la città, e non solo. La band statunitense ha scelto Reggio Emilia come tappa italiana del loro Power Up European Tour 2024, il primo dopo più di otto anni, per presentare l’ultimo album Power Up, in cima alle classifiche di 21 paesi del mondo.

Biglietti

I biglietti per il concerto alla RCF Arena saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 10 di venerdì 16 febbraio, per un acquisto massimo di 4 biglietti per account.

Come arrivare

La RCF Arena è facilmente raggiungibile sia in auto che in treno. Il casello di Reggio Emilia dista circa 8 km dall’impianto ma è consigliato monitorare le condizioni di traffico visto la grande affluenza.

La stazione di Reggio Mediopadana dista circa 6 km dalla RCF Arena, mentre la stazione FS di Piazzale Marconi è a circa 4 km. In occasione di grandi eventi gli organizzatori potrebbero prevedere treni speciali in accordo con i principali vettori ferroviari.

Olivi: “Grande evento”

A nome della società C.Volo, che ha realizzato e gestisce l’Arena eventi Reggio Emilia, esprime soddisfazione Roberto Olivi, Presidente di Coopservice: “Gli AC/DC sono una delle rock band più longeve e generative della storia del rock. Fondata nel 1973 dai fratelli Angus e Malcolm Young, hanno venduto più di 200 milioni di album in tutto il mondo. Gli AC/DC possono contare su una fanbase davvero vastissima, per questo siamo certi che il concerto del prossimo 25 maggio sarà imperdibile per i sostenitori italiani e non solo. Ci aspettiamo infatti molti arrivi anche dall’estero potendo contare sulla posizione “baricentrica” della RCF Arena, ormai conosciuta ed apprezzata anche a livello europeo, come hanno dimostrato i concerti di questo livello degli anni scorsi. Sarà come sempre una grande sfida che noi e la città saremo pronti a cogliere”.