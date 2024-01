Dopo gli Ac/Dc un altro grande colpo per la RCF Arena: si tratta dei Maneskin?

Reggio Emilia, 22 gennaio 2023 – Manca solo l’ufficialità: gli Ac/Dc suoneranno alla RCF Arena di Reggio Emilia sabato 25 maggio 2024. La rock band australiana si esibirà nella città emiliana per quella che sarà l'unica tappa italiana del tour.

Circa due mesi dopo, il 21 luglio, arriverà l'unica data nel nostro paese anche per i Rammstein, un altro grande nome per la prossima stagione di concerti. Le sorprese, tuttavia, potrebbero non essere finite.

Il successo della stagione 2023

L'anno scorso è stato ricco di eventi di successo per la RCF Arena, che grazie alle sue dimensioni è capace di sostenere numeri di alto livello. Il primo grande evento della stagione 2023 è stato il live di Zucchero, il 9 giugno. Il cantautore, nel corso del suo "Diavolo in R.E.", ha ripercorso la sua carriera quarantennale attraverso i suoi più grandi successi.

Successivamente, il 22 luglio, 103mila persone avevano assistito al concerto di Harry Styles, in occasione dell'evento finale del suo Love on Tour.

Per il cantante inglese si tratta tuttora del concerto più affollato della sua carriera, inclusi i tour con gli One Direction.

L'11 settembre è stato, invece, il turno dei Pinguini Tattici Nucleari. Anche per la band bergamasca l'evento di Campovolo si è trattato di un primato: con più di 80.000 presenti, è stato il concerto con il record di spettatori dal vivo per una band italiana.

A Campovolo, nello scorso anno, è legata anche una curiosità relativa a Kanye West: per diverso tempo, infatti, si era parlato di un possibile concerto alla RCF Arena dell'artista nativo di Atlanta. In programma inizialmente per fine ottobre 2023, l'evento è poi saltato.

E nel 2024?

Come già accennato, i primi due grandi nomi ad essere stati confermati per la stagione di Campovolo 2024 sono gli AC/DC e i Rammstein. Per entrambe le band si tratta dell'unica data italiana del loro tour e si esibiranno rispettivamente il 25 maggio e il 21 luglio 2024. In mezzo ai due concerti, l'Arena ospiterà l'Elrow, un evento nel quale saranno attese più di 30.000 persone. La rassegna musicale, in programma l'8 giugno, durerà 12 ore e vedrà la presenza di 5 palchi differenti, performance teatrali, giochi, spettacoli, più di 40 dj e oltre 200 performer.

Per ciò che concerne una possibile quarta data, invece, si fanno sempre più incalzanti i rumors secondo i quali potrebbero essere i Maneskin a salire sul palco dell'Arena di Reggio Emilia. Una voce, tuttavia, che dovrà essere confermata.