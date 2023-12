Elrow Town a Reggio Emilia a giugno 2024: quando acquistare i biglietti per Campovolo

Reggio Emilia, 5 dicembre 2023 – Dopo aver girato il mondo, il grande show elrow sbarca a Reggio Emilia. Gli organizzatori di questo peculiare e immersivo festival musicale hanno scelto l’Iren Green Park di Campovolo come prossima loro data italiana.

Un privilegio, visto che ogni anno soltanto 3 o 4 selezionate città possono ospitare la festa. Gli appassionati di musica elettronica potranno ritrovarsi sabato 8 giugno 2024 per uno spettacolo a suon di colori, balli e divertimento. Sì, perché l’imperativo dell’ormai consolidato format (nato in Spagna ma esportato rapidamente anche all’estero) è quello di intrattenere il proprio pubblico. E l’obiettivo, per Campovolo la prossima estate, è quello di portare oltre 25mila persone.

Elrow Town prevede 12 ore di spettacolo, da mezzogiorno fino a mezzanotte, per un non-stop di adrenalina e ritmo. In particolare, saranno ben cinque palchi a disposizione di 40 dj e oltre 200 performer. E la suggestiva location dell’Iren Green Park non potrà che amplificare l’energia dello show.

Elrow e l’Italia

Un legame, quello tra l’Italia ed elrow, che parte da lontano. Il nostro Paese è stato infatti il primo ad ospitare la serie di concerti fuori dalla Spagna, il paese dove Juan Arnau e Victor de la Serna hanno dato il via al brand. La frizzante formula del format ha conquistato anche gli italiani, che hanno partecipato numerosi ai precedenti eventi italiani, tra cui elrow XXL a Padova, elrow alla Rimini Beach Arena ed elrow al Parco Gondar in Puglia. Non resta che aspettare l’estate prossima per l’elrow Town a Campovolo.

Quando acquistare i biglietti

La prevendita dei biglietti per la data di Campovolo sarà disponibile a partire da mercoledì 13 dicembre alle 14, sul sito ufficiale di elrow.