Kanye West a Reggio Emilia, tramonta l’ipotesi del concertone last minute

Reggio Emilia, 8 ottobre 2023 – E’ tramontata l’ipotesi del concerto last minute di Kanye West a Reggio Emilia. Il tam tam si era diffuso nelle scorse ore, ma intorno alle 13 è arrivata la conferma che l’evento non ci sarà, nonostante alla Rcf Arena al Campovolo di Reggio fossero già in corso i frenetici preparativi per allestire il palco in tempi record, per quella data inizialmente ipotizzata: venerdì 13 ottobre.

Alla base della novità potrebbe esserci il problema relativo alle tempistiche sui permessi e sulla gestione della sicurezza e della viabilità da parte delle forze dell’ordine.

Un evento di tale portata infatti, richiamerebbe all’Arena qualcosa come 80mila persone.