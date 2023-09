Kanye West e Bianca Censori, atti osceni a Venezia: banditi dai motoscafi lagunari. La società dei taxi: “Ci dissociamo”

Venezia, 4 settembre 2023 – Pararazzati in atteggiamenti spinti a bordo di un motoscafo, il rapper Kanye West e la moglie Bianca Censori rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Ma non solo. A rincarare le dose è la società di noleggio delle imbarcazioni in laguna: “Ci dissociamo. Il signor West e sua moglie non saranno più i benvenuti a bordo delle imbarcazioni della nostra compagnia”.

“Sull'imbarcazione che trasportava i due ospiti, l’autista doveva stare attento al traffico e non era in grado di vedere queste oscenità. Se ciò fosse avvenuto, sarebbe immediatamente sbarcato e avrebbe denunciato i trasgressori alle autorità”. Lo affermano in una nota pubblicata sul Daily Mail dalla società ‘Venezia Turismo Motoscafi’. E aggiunge: “ Ci dissociamo completamente da tali atti e comportamenti”. Ecco cosa è successo in laguna: lo ‘scandalo’ Kanye West.

Cosa è successo: lo ‘scandalo’ Kanye West

Il rapper americano Ye – il 46enne Kanye Omari West – nei giorni scorsi è stato immortalato in atteggiamenti osé con la fashion blogger australiana Bianca Censori. Video e foto che hanno invaso il web. Lui con il fondoschiena nudo che spunta dalla giacca e la 28enne in ginocchio sul fondo del motoscafo. E tutto questo davanti agli occhi (o sarebbe meglio dire obiettivi) di migliaia di turisti arrivati in laguna per il Festival di Venezia.

Atti osceni: il rapper denunciato?

Il cantante statunitense rischia la denuncia per atti osceni in pubblico, che però in Italia consiste in una multa di poche centinaia di euro. Spiccioli in confronto alla pubblicità che il caso sta portano alla coppia vip. Increduli i turisti che hanno visto passare sull’acqua il taxi, ma poi si sono subito ripresi e hanno iniziato a scattare foto e video coi telefonini. E le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Il video ‘incriminato’

Chi è la società che ha bandito la coppia

La ‘Venezia Turismo Motoscafi’ è una delle più famose compagnie di navigazione privata di Venezia. È la più gettonata dagli organizzatori di eventi, tant’è che a bordo dei suoi motoscafi hanno messo piede divi di Hollywood e vip del calibro di Lady Gaga, Harry Styles, Florence Pugh, Jennifer Lopez e Ben Affleck.