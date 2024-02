AC/DC: i biglietti per Campovolo a Reggio Emilia quasi esauriti (in poche ore)

Reggio Emilia, 16 febbraio 2024 – Tutti pazzi per gli AC/DC. Appena iniziata su Ticketone la vendita dei biglietti , alle 10 di questa mattina, già bruciati in pochi minuti gli ingressi della red zone – quella più vicina al palco - dell’Rcf Arena di Reggio Emilia per il concerto (unica data italiana) della band australiana in programma il 25 maggio. Biglietto che nella zona rossa, al netto di prevendita e altri servizi, costa 161 euro. Mentre a scalare i ticket per Orange e Yellow zone costano 138 euro, e il prezzo per le Blue e Green è di 115 euro. Il portale di Ticketone sembra letteralmente impazzito, tanta è la richiesta da parte dei fan di partecipare a questo momento unico. E a esclusione della zona più ambita, che nega ogni disponibilità di acquisto, le altre continuano ad aggiornarsi sulla possibilità di comprare il biglietto. Già in poche ore si sta raggiungendo il sold out.