Kanye West a Bologna, concerto all’Unipol Arena. Data e biglietti

Bologna, 16 febbraio 2024 – Dopo mesi di voci che lo volevano in concerto con un mega evento all’Arena Campovolo di Reggio Emilia, arriva l’annuncio: il famosissimo e discusso rapper americano Kanye Ye West sarà a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio, per la precisione. Una delle due date in Italia: il 24 febbraio, preceduta dal 22 febbraio, al Forum di Assago.

Data evento

Kanye Ye West, rapper, musicista e produttore discografico statunitense plurivincitore di Grammy, si appresta a portare il listening party di Vultures 1 in Unipol Arena, in collaborazione con Ty Dolla Sign. La rivista specializzata Rockol lo ha definito come “uno dei dischi migliori di Kanye di questi ultimi anni”. L’Arena, si conferma sempre più palcoscenico dei più grandi artisti della scena nazionale e internazionale, si appresta dunque a ospitare Ye, Ty Dolla $ign e altri ospiti.

Biglietti

I biglietti per l’evento, che non sarà un concerto, ma un launch party, una “high fidelity audio experience”, come scritto sul comunicato stampa, saranno in vendita online da oggi alle 15 solo su Ticketone.

"West a ottobre a Reggio Emilia”, poi tutto saltò

Lo scorso ottobre c’erano stati rumors di un’esibizione del rapper americano alla Rcf Arena di Campovolo, ma dopo un susseguirsi di trattative, prime conferme e smentite, non se ne fece più nulla. Questa volta, però, anche se nessun annuncio ufficiale è stato ancora fatto, l’ipotesi sembra avere qualcosa di più concreto.

Kanye West al centro del gossip

L’artista fece scandalo a Venezia, dove si abbandonò ad atteggiamenti hot con la compagna Bianca Censori. Furono banditi a vita da una società di noleggio motoscafi per essere stati sorpresi in atteggiamenti intimi sul Canal Grande. Il 46enne, tra gli artisti più famosi al mondo, e la 28enne provocante designer australiana non passarono inosservati nemmeno durante la passeggiata milanese, a settembre, nelle vie del Quadrilatero della moda.

I cori da stadio della curva Nord dell’Inter nell’ultimo album

‘Voltures 1’, il nuovo album di West, include alcuni cori della Curva Nord dell’Inter. L’album è uscito l'8 febbraio scorso e prodotto in collaborazione con Ty Dolla Sign.