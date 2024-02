AC/DC, scoppia la febbre: biglietti finiti in pochi istanti. Ipotesi seconda data

Reggio Emilia, 17 febbraio 2024 – Tutti pazzi per gli Ac/Dc. Sono già esauriti tutti i 100mila posti, cioè la capienza massima di Rcf Arena, dell’unica tappa italiana del tour dedicato a Power Up il 25 maggio prossimo: il loro ultimo album in studio.

Appena iniziata su Ticketone la vendita dei biglietti on line, alle 10 di ieri mattina, sono stati bruciati in pochi istanti gli ingressi della red zone – quella più vicina al palco – dell’Rcf Arena di Reggio Emilia per il concerto della band australiana.

Tanto che gli organizzatori starebbero accarezzando l’ipotesi di una seconda data, se fosse possibile.

Il portale di Ticketone sembrava letteralmente impazzito, tanta è stata la richiesta da parte dei fan di partecipare a questo momento unico. E a esclusione della zona più ambita, che già nega ogni disponibilità di acquisto, le altre continuavano ad aggiornarsi sulla possibilità di comprare il biglietto. In poche ore si è quasi raggiunto il sold out.

E ieri sera rimanevano soltanto una manciata di posti in zona blu. Il biglietto nella zona rossa costa 161 euro. Mentre a scalare i ticket per Orange e Yellow zone costano 138 euro, e il prezzo per le Blue e Green è di 115 euro.

Intanto i prezzi di alloggi e b&b sono schizzati alle stelle, più che raddoppiati. E non soltanto in città, anche in comuni della provincia: che negli annunci pubblicati sui siti web specializzati mettono in bella vista a quanti chilometri distano dalla città (proponendo cifre più contenute, ma sempre superiori ai 100 euro per notte).

Se normalmente le cifre per il pernottamento oscillano da 70 a 100 euro – in base a che si tratti di un vero e proprio alloggio, anche se di piccole dimensioni, o di una stanza da uno o più letti – i prezzi tra il 24 e il 26 maggio prossimi oltrepassano di gran lunga i 200 euro.

Alcuni esempi. In città un piccolo locale può costare 422 euro per una sola notte, mentre le camere matrimoniali offerte da b&b si aggirano dai 202 a 263 euro. Con possibilità di passare la notte in cinque persone per 293 euro in una stanza con bagno. Le offerte in comuni della provincia sono in linea di massima più economiche – da 115 a 370 euro – in relazione alla distanza dal capoluogo, quasi esclusivamente in b&b.