Dove alloggiare per il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia? Prezzi alle stelle

Reggio Emilia, 13 febbraio 2024 – Appena arrivata la conferma ufficiale del concerto degli Ac/Dc, il 25 maggio a Rcf Arena, i prezzi di alloggi e B&B sono schizzati alle stelle, più che raddoppiati.

E non soltanto in città, anche in comuni della provincia: che negli annunci pubblicati sui siti web specializzati mettono in bella vista a quanti chilometri distano dalla città (proponendo cifre più contenute, ma sempre superiori ai 100 euro per notte).

Se normalmente le cifre per il pernottamento oscillano da 70 a 100 euro – in base a che si tratti di un vero e proprio alloggio, anche se di piccole dimensioni, o di una stanza da uno o più letti – i prezzi tra il 24 e il 26 maggio prossimi oltrepassano di gran lunga i 200 euro.

Aumento di prezzi

Alcuni esempi. In città un piccolo locale può costare 422 euro per una sola notte, mentre le camere matrimoniali offerte da b&b si aggirano dai 202 a 263 euro. Con possibilità di passare la notte in cinque persone per 293 euro in una stanza con bagno. Le offerte in comuni della provincia sono in linea di massima più economiche – da 115 a 370 euro – in relazione alla distanza dal capoluogo, quasi esclusivamente in b&b. In coincidenza dei grandi concerti a Rcf Arena, che richiamano decine di migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, si riaffaccia il problema di un aumento sensibile dei pressi per il pernottamento.

L’appello del sindaco

Anche il sindaco Luca Vecchi, proprio in un’intervista rilasciata al Carlino, aveva invitato a ‘stare attenti’ per non rischiare di eccedere. E come ogni volta era arrivata la risposta di Federalberghi Reggio, secondo cui come vuole la legge di mercato aumentando la domanda aumentano i prezzi.

Respingendo dunque ogni accusa di speculazione e rivendicando il fatto che in ogni città in concomitanza con eventi speciali, fiere e manifestazioni i prezzi degli alberghi aumentano. Insomma: non esiste una norma che limiti o impedisca queste oscillazioni di costi.

Boom di richieste per gli AC/DC

Resta però il fatto che anche b&b e alloggi affittati in modo temporaneo in questi momenti arrivano ad avere prezzi in linea con gli hotel. Proprio ieri su Carlino Reggio, Giuseppe Iannò di Casaln, agenzia immobiliare reggiana, ha detto: “Per i concerti degli Ac/Dc e dei Rammstein abbiamo già tutto pieno, appena sapute le notizie sono arrivate duecento chiamate e anche questo incrementa le locazioni, confermando la tendenza che stanno prendendo i soggiorni brevi. E non soltanto per chi viaggia per lavoro ma anche per chi si sposta per turismo o per partecipare ad iniziative culturali e musicali. A Reggio Emilia ormai dovrebbero essere circa un centinaio gli appartamenti che vengono affittati anche solo per qualche giorno”. Al di là degli equilibri di mercato, un altro dato di fatto già dichiarato da Rino Soragni, presidente Federconsumatori Reggio, è che l’Arena abbia creato un precedente: “Non ho memoria recente di eventi che a Reggio abbiano richiamato dalle 50mila alle 100mila persone tutte insieme. Di sicuro Rcf Arena non è il fattore scatenante dell’evidente speculazione che regna dietro ai concerti, ma ha fatto esplodere il fenomeno e l’ha reso evidente”.