Furto al batterista degli Evanescence: “Il tour stava andando alla grande fino a Ravenna”

Tutto procedeva alla grande almeno fino a Ravenna... Il post instagram di Will Hunt sull’accaduto, è sintetico ma efficace. Oltre a un elenco parziale della refurtiva, contiene anche un richiamo a chi dovesse avere informazioni sull’accaduto. E una promessa: di non mollare. Naturalmente tutto in inglese: proveremo qui di seguito a fornirvi una esaustiva traduzione.

"Date un’occhiata a questa chitarra, a questo basso e a questa batteria. Il tour italiano stava andando alla grande fino a ieri sera a Ravenna. Il nostro furgone è stato scassinato e l’attrezzatura è stata rubata insieme ad un amplificatore per chitarra e una cabina, a due set di doppi pedali e ad altro (i dettagli compaiono nella denuncia alla polizia). Se qualcuno nell’area di Ravenna vede qualcosa di simile a questa roba, contatti chiunque di noi o chiami la polizia. Nessuna domanda se viene restituita. Detto questo, FINIREMO QUESTO TOUR (in maiuscolo, ndr). Suonerò su un f...to tavolo, se dovrò farlo, mettendoci sopra un microfono e andiamo. #ravenna".

Il batterista William Martin Hunt è nato a Gainesville (Florida, Usa) il 5 settembre 1971) è dal 2007 è nella band Evanescence. In Italia è molto conosciuto anche per via del fatto che dal 2014 (Vasco Live Kom ‘014) al 2016 (Vasco Live Kom ‘016) è stato uno dei musicisti della band di Vasco Rossi.

A partire dal 2021 ha fondato assieme al bassista/cantante Todd Kerns e al chitarrista Stef Burns una nuova band, gli Heroes and Monsters.

Secondo le molte informazioni riportate sul suo conto in Rete, si è formato suonando in diversi locali della Florida assieme alla band Axe Attack nata nel 1988. Ha partecipato a vari progetti e nel 1997 è entrato negli Skrape con i quali ha pubblicato due album. La separazione risale al 2004, anno in cui ha co-fondato i Dark New Day con i quali ha inciso due album.