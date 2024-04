Maxi-furto alla band dopo il concerto: rubato anche lo strumento al batterista degli Evanescence

Ravenna, 26 aprile 2024 – Maxi-furto da 15mila euro alla band di Will Hunt, batterista degli Evanescence e, in passato, di Vasco Rossi. Il musicista di fama internazionale e la band formata da Clayton Sturgeon e Steve Armeli, dopo il concerto tributo ai Nirvana di mercoledì sera al teatro Socjale di Piangipane, aveva parcheggiato il furgone con gli strumenti nel parcheggio dell’hotel Cube ma nella notte il mezzo è stato scassinato e svuotato.

A denunciare il blitz dei ladri è stato lo stesso Will Hunt su Instagram. “Date un’occhiata a questa chitarra, questo basso e questa batteria – ha scritto -. Il tour italiano stava andando alla grande fino a ieri sera a Ravenna. Il nostro furgone è stato scassinato e l’attrezzatura è stata rubata insieme a un amplificatore per chitarra e una cabina, 2 set di doppi pedali e altro”. Strumenti preziosi per un bottino di circa 15mila euro.

Hunt lancia anche un appello: “Se qualcuno nella zona di Ravenna vede qualcosa di simile, scriveteci un messaggio o chiamate la polizia. Nessuna domanda se viene restituito. Detto questo, FINIREMO QUESTO TOUR. Suonerò su un dannato tavolo, se necessario, mettici sopra un microfono e andiamo. #ravenna”.