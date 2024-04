Ladri in fuga dopo i furti. Folle inseguimento: arrestati dalla polizia

Rubano all’interno di una macchina di due anziani e si danno alla fuga: al termine di un folle inseguimento sono stati arrestati tre ragazzi, tra i 18 e i 25 anni, tutti disoccupati e con precedenti. Nel pomeriggio di mercoledì, operatori della Squadra Volanti di Reggio, mentre stavano passando in via Medaglie d’Oro, vicino al parcheggio di un supermercato, hanno notato due anziani: questi hanno detto di aver appena subito un furto all’interno della propria auto da parte di tre soggetti, che si erano dileguati a bordo di un veicolo. Mentre i due anziani stavano mettendo le buste della spesa all’interno della loro macchina, un’auto con a bordo i tre si è affiancata e, uno di loro, in maniera rapida e furtiva, approfittando di un momento di distrazione, ha aperto lo sportello anteriore destro e preso la borsa dell’anziana. Le Volanti si sono messe immediatamente all’inseguimento della vettura in fuga: i tre, come si sono accorti che erano inseguiti, hanno iniziato una folle corsa per le vie della città. Ma a un certo punto si sono trovati con la strada sbarrata da alcune barriere di un cantiere, nella via laterale di accesso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova dove. Hanno provato anche a sfondare le barriere, ma poi sono scesi e sono scappati a piedi, fuggendo ciascuno in una direzione diversa. Grazie, però, alla tempestività e al coordinamento operativo delle Volanti in servizio, tutti e tre i soggetti sono stati rintracciati e bloccati nel giro di qualche minuto dagli agenti. I tre, di 18, 22 e 25 anni, tutti disoccupati e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati portati in Questura per essere identificati. Durante la perquisizione dell’auto usata dai tre, gli agenti hanno trovato un telefono e documenti di proprietà di una signora che aveva segnalato di essere stata vittima di furto nel primo pomeriggio in un parcheggio di un supermercato di Montecavolo, Quattro Castella. Trovati poi un altro cellulare e un portafoglio, stavolta di proprietà dell’anziana che aveva subito il furto nel parcheggio di via Medaglie d’Oro (segnalazione da cui era scaturito l’inseguimento). Rinvenuti anche 2.275 euro in contanti disseminati nell’abitacolo. I tre sono stati arrestati per le ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, spmp a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio. Veicolo sequestrato, quanto trovato nell’auto è stato restituito ai legittimi proprietari.

c. g.