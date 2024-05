Si prendono a schiaffi fuori dal locale, 55enne sbatte la testa a terra

Una lite degenerata in violenza nella notte di ieri, in via della Costituzione. Era da poco l’una quando due persone hanno cominciato a discutere fuori dal bar ’Caffè33’. Prima sono volate parole grosse, poi gli schiaffi. Ad avere la peggio, un 55enne dominicano, residente a Reggio, che è caduto a terra sbattendo la testa e perdendo sangue. La titolare del locale ha immediatamente chiamato l’ambulanza che ha soccorso l’uomo per poi portarlo all’ospedale Santa Maria Nuova. Sul posto infine sono arrivate le Volanti della polizia. Ma l’aggressore era già fuggito con in auto con alcuni amici. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena oltre a testimonianze dei presenti. Resta da capire da cosa sia scaturita la lite.

"Non abbiamo capito cosa sia accaduto – racconta la titolare dell’esercizio commerciale – all’improvviso si sono presi a schiaffi, senza apparente motivo. La vittima si è difesa, ma poi è caduta a terra".

dan. p.