Doppio incidente sportivo: elisoccorso per arrampicatrice e ragazzino in motocross

Reggio Emilia, 6 maggio 2024 – Doppio infortunio sportivo a distanza di poche ore ieri nel reggiano. Intorno alle 15.50, un’arrampicatrice ha riportato dei seri traumi a seguito di una brutta caduta mentre stava scalando la Pietra di Bismantova a Castelnovo Monti. La ragazza – una 24enne residente a Montecchio Emilia – è scivolata da un appiglio nei pressi del settore cosiddetto ‘Torrione Sirotti’ ed è volata a terra per diversi metri, riportando un trauma cranico commotivo.

Si sono mobilitati subito i tecnici del soccorso alpino e speleologico del Saer Emilia-Romagna stazione Monte Cusna per recuperare la giovane, poi affidata all’elisoccorso decollato da Pavullo. La ragazza è stata trasportata poi all’ospedale Maggiore di Parma con un codice di medio-alta gravità, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Soccorsi mobilitati anche a Castellarano, intorno alle 17.15, nella pista da cross ‘Rio Rocca’ dove un ragazzino è caduto rovinosamente a bordo di una moto durante una gara competitiva. Sul posto è arrivato l’elisoccorso decollato dal Maggiore di Parma. Dopo le prime cure, è stato poi trasportato all’ospedale di Baggiovara con un codice di media gravità per i traumi subiti.