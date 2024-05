Incidente a Reggio Emilia, auto si ribalta: due bambini all’ospedale

Reggio Emilia, 6 maggio 2024 – Auto si ribalta su un fianco in via Primo Maggio tra le frazioni di Paderna e La Vecchia di Vezzano sul Crostolo: feriti una mamma e i suoi due figli minorenni.

L’incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15. Una Fiat Idea, guidata da una donna di 39 anni residente a Quattro Castella, procedeva in discesa sulla strada comunale con direzione da Paderna verso La Vecchia. L’automobilista, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è poi ribaltato su un fianco sull’arteria. Momenti di grande paura e apprensione per la conducente e i suoi figli di 9 e 12 anni che si trovavano a bordo dell’automobile.

È stata dunque attivata la centrale del 118 che ha subito coordinato l’emergenza e prontamente inviato due ambulanze della croce rossa dei comitati di Casina e Quattro Castella assieme al personale dell’automedica. È stato anche allertato l’elisoccorso di Pavullo, atterrato in un campo vicino. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del comando di Reggio per eseguire le operazioni di messa in sicurezza e prevenzione. Sul luogo sono pure arrivati gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Castelnovo Monti per cercare di ricostruire la dinamica del pauroso sinistro e gestire il traffico.

La mamma e i due figli (un maschio e una femmina), dopo le prime cure ricevute dagli operatori sanitari e volontari, sono stati urgentemente trasportati in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per essere sottoposti agli accertamenti e alle terapie del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano. Le loro condizioni di salute inizialmente sono state giudicate di media gravità. Per uno dei due minori feriti, nel viaggio verso l’ospedale, il codice sarebbe diventato poi rosso e quindi in condizioni giudicate gravi. Nello schianto, fortunatamente, non sono stati coinvolti altri mezzi. Durante i soccorsi ai tre feriti è stata temporaneamente interrotta la circolazione in via Primo Maggio.