Allerta meteo Emilia Romagna, forti temporali in arrivo: ecco dove

Bologna, 26 maggio 2024 - Maltempo senza tregua in Emilia Romagna. Dopo le forti piogge nel Ferrarese e la grandine caduta a Modena e Bologna (nei giorni scorsi) e nel Forlivese e nel Cesenate (ieri), con allagamenti e disagi, il meteo continua a essere instabile. Insomma, i cittadini dovranno convivere ancora con il maltempo, prima di godersi la tanto attesa estate.

Piene dei fiumi e temporali: ancora un'allerta meteoin Emilia Romagna

E non promette bene neanche l'inizio della prossima settimana: Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell´Emilia-Romagna), in collaborazione con la Protezione civile, ha emanato una nuova allerta meteo gialla per domani per piene dei fiumi nel Ferrarese e per temporali in diverse province.

"Per lunedì 27 maggio - si legge nel bollettino - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio sul settore centro-occidentale. I fenomeni potranno poi interessare in serata i settori orientali, in particolare le pianure prossime al Po. I fenomeni temporaleschi possono generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. La criticità idraulica nelle pianure orientali è riferita alla propagazione della piena di Po".

Maltempo nel Forlivese, strade allagate (foto Frasca)

I temporali nella giornata di lunedì 27 maggio sono previsti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Le previsioni del tempo in Emilia Romagna