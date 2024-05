Grandine in Emilia Romagna e a Bologna: la mappa del maltempo del 22 maggio

Bologna, 22 maggio 2024 – Ancora grandine e bombe d’acqua in regione, anche se sempre più localizzata. Continua infatti l’allerta meteo. È stato emanato il nuovo bollettino valido per domani 23 maggio: è il decimo consecutivo.

Temporali con grandine nel Ferrarese (foto dalla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo)

Le prime celle temporalesche si sono formate allora di pranzo tra Piacentino, Modenese e Bolognese. Poi i temporali si sono spostati lentamente verso nord-est: fino al Ravennate e alla costa.

La prima grandine, non di grandi dimensioni, ha colpito Modena ed è arrivata fino a Bologna. Poi un forte temporale con grandine ha colpito prevalentemente Ferrara verso le 16 del pomeriggio e ha imbiancato le strade.

Temporale partito dal Modenese e poi in spostamento verso nord est (Allerta Meteo Emilia Romagna)

Altri temporali sono stati segnalati in pianura anche in provincia di Rimini con piogge intense e locali grandinate, sempre in spostamento verso nord-est.

Come sarà il tempo in Emilia Romagna