Grandine e allagamenti a Forlì: strade come fiumi di acqua e ghiaccio. Video

Forlì, 25 maggio 2024 – Una forte bomba d’acqua è esplosa a Forlì. La grandine ha velocemente imbiancato giardini, terrazze e strade anche a Predappio, mentre il nubifragio ha trasformato alcune strade in fiumi. In città corso Mazzini è allagato, così come altre zone dove si registrano oltre 50 mm di pioggia caduti in pochi minuti con intensità elevatissime. Sono state segnalate anche interruzioni della fornitura elettrica.

Corso Mazzini allagato (foto Meteoroby). A destra zona Ca' Ossi (Foto Stefania Passerini, tramite Emilia Romagna Meteo)

Colpite anche Forlimpopoli e Bertinoro. Frequenti fulminazioni e raffiche di vento, mentre la perturbazione si sposta verso est e tende a interessare la costa, anche della provincia di Ravenna.

L’intensità della pioggia caduta in poco tempo ha riaperto le ferite e il ricordo dell’alluvione, di cui è passato solo da qualche giorno il tragico anniversario.

Nubifragio e grandine a Forlì

Una grossa perturbazione è in movimento su tutta l’Emilia Romagna, così come previsto dall’allerta meteo, e scrosci d’acqua e ghiaccio cadono in momenti diversi e in diverse zone della regione, ma dove arrivano trasformano repentinamente il panorama. Le celle temporalesche adornano i nostri cieli già da qualche settimana e ogni giorno colpiscono con violenza e all’improvviso. È un maggio turbolento. Per l’arrivo dell’estate alcuni attendono giugno: secondo le previsioni la bella stagione non è così lontana, ma ancora lo sembra eccome.