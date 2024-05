Forte grandine a Monterenzio e ancora temporali in Emilia Romagna: il maltempo del 25 maggio

Bologna, 25 maggio 2024 – Erano stati previsti e alla fine sono arrivati i temporali. Come ormai consuetudine negli ultimi giorni, a partire dall’ora di pranzo le prime piogge, con locali grandinate, si sono abbattute sulle aree collinari delle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, ma anche sui rilievi della provincia di Piacenza, per poi spostarsi verso nord-est, interessando le relative pianure adiacenti e la provincia di Parma.

Temporali di forte intensità con frequenti fulminazioni e grandine segnalati anche sulla provincia di Rimini, mentre una maxi grandinata ha colpito Monterenzio (Bologna).

L’allerta meteo in vigore per oggi aveva annunciato pioggia un po’ su tutta la regione e quindi in tutte le province, da Piacenza a Rimini. Per domani, domenica 26 maggio invece, ci si aspetta una giornata di tregua con un leggero rialzo delle temperature. Possibili annuvolamenti sugli Appennini, con eventuali e deboli acquazzoni pomeridiani. La nuova allerta meteo diramata (valida dal 26 al 27 maggio a mezzanotte) riguarda solo criticità idraulica tra costa e pianura ferraresi.

Nuvole nere e temporali sull'Appennino piacentino, reggiano, modenese e bolognese. A destra Fontanaluccia (foto di Emilia Romagna Meteo)

Intanto nel Veneto, il maltempo continua a colpire duramente: strade imbiancate di grandine con maxi chicci (video) e bombe d’acqua sia nel Padovano che nel Vicentino. Nubifragio anche nel Veronese.

