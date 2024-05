Zona Annonaria, domani al via i lavori

Zona Annonaria, viene istituita la Zona 30. Modifiche alla viabilità da domani per l’inizio di un cantiere stradale che interesserà fino al febbraio 2025 l’area del polo produttivo compreso tra il Crostolo, la ferrovia Milano-Bologna e la tangenziale Nord. Il Comune realizzerà un pacchetto di opere che include interventi di sicurezza stradale, sviluppo della rete ciclo-pedonale lungo via don Giovanni Verità e altre strade, oltre alla piantumazione di filari di alberi per fini di compensazione climatica. Il progetto è finanziato interamente dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) con 850mila euro. Le modifiche alla viabilità, segnalate sul posto, sono pianificate in base all’avanzamento dei lavori per contenere i disagi: viene istituito il senso unico alternato lungo i tratti di volta in volta interessati dai cantieri. Ogni giorno, al termine delle lavorazioni, sarà consentita la circolazione a doppio senso anche se la larghezza delle corsie sarà ridotta. L’area diviene Zona 30. Tra le opere asfaltature, sostituzione di lampade stradali, connessioni ciclabili lungo le vie don Verità, Ginzburg, Nagasaki e Hiroshima; 16 attraversamenti ciclopedonali; l’ampliamento di tratti di marciapiede in corrispondenza degli incroci.

f. c.