Si distrae e vola con l’auto nel fosso

Incidente stradale verso le 3,30 dell’altra notte tra Santa Vittoria di Gualtieri e Meletole di Castelnovo Sotto. Una donna di 42 anni, A.D., abitante a Novellara, è rimasta incastrata nella Peugeot 208 finita contro un ponticello in cemento. Forse una distrazione alla base dello schianto.

La donna è stata liberata dai vigili del fuoco di Guastalla per poi essere affidata al personale sanitario, che ha provveduto ad accompagnata al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni piuttosto serie ma non in pericolo di vita. Sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Novellara, l’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunti durante il tragitto, a Cadelbosco Sopra, dal personale dell’automedica di Reggio. Rilievi eseguiti dai carabinieri.