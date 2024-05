Genoa-Bologna, la partita di Virginia Mihajlovic: il marito Vogliacco e l’attesa del piccolo Leone Sinisa

Bologna, 25 maggio 2024 - Genoa-Bologna non può essere stata una partita come le altre per Virginia Mihajlovic. Da una parte il marito Vogliacco, dall'altra papà Sinisa: il destino ha messo la 25enne di fronte a un curioso incrocio del destino.

Virginia è infatti sposata con il calciatore del Genoa Alessandro Vogliacco (ieri sceso in campo con la fascia da capitano al braccio): la coppia ha già una figlia, Violante, nata nell'ottobre del 2021 ed è in attesa del secondogenito, che si chiamerà Leone Sinisa, proprio in onore del nonno.

Un nome che richiama il forte animo da combattente che aveva il tecnico, che ha combattutto fino all'ultimo la malattia e onorando la panchina rossoblù. Ieri Virginia è rimasta accanto al marito, raggiungendolo a fine partita in campo insieme alla piccola Violante e in attesa di Leone Sinisa, col pancione ben in vista. Il pensiero sarà andato inevitabilmente al papà e all'esperienza vissuta insieme al Bologna, squadra rimasta tutt'ora legatissima alla famiglia Mihajlovic.

Il piccolo Leone Sinisa dovrebbe nascere a settembre: una gravidanza molto particolare ha accompagnato mamma Virginia, poiché arrivata a un anno esatto dalla scomparsa del padre. "Ammetto che è stato difficile - ha raccontato la 25enne a Verissimo - Da quando ho avuto il lutto, tutte le volte che mi succede qualcosa di bello aggiungo sempre un po’ di tristezza. Ora però sto meglio. Ho avuto la fortuna di vedere papà come nonno”.

Nonno Sinisa

Sinisa ha avuto la possibilità (e la gioia) di conoscere la piccola Violante: in un video ripreso dai social del Bologna, si può vedere la commozione del tecnico nel coccolare la neonata, ad ottobre 2021, con ancora la tuta rossoblù addosso. "Il mio pensiero va sempre a te Sinisa, nel tuo stadio, oggi hai giocato insieme a me, ti ho sentito tutto il tempo", aveva ricordato così Mihajlovic nella partita di andata al Dall'Ara sui social Vogliacco. Ieri, il pensierò sarà tornato al suocero contro quella che è stata la sua squadra, in attesa che il piccolo Leone Sinisa arrivi.