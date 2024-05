Thomas Raggi dei Måneskin al live: "Suonare qui sarebbe bellissimo"

Grande musica chiama grandi musicisti: all’evento di ieri sera hanno risposto presente anche due superstar del rock and roll internazionale, di due generazioni diverse – ci perdoneranno – ma della stessa pasta: Piero Pelù, indimenticabile leader dei Litfiba, e Thomas Raggi, chitarrista della band italiana più forte degli ultimi anni, i Måneskin. I due si sono salutati e hanno chiacchierato per vari minuti, intrattenendosi anche con lo storico manager di Luciano Ligabue Claudio Maioli.

Raggi aveva con sé anche due accompagnatori di eccezione: la mamma Alessandra e il papà Andrea, fan accaniti (il secondo in particolare esibiva la maglietta con lo storico logo), e insieme si sono goduti il concerto.

Disponibilissimi si sono prestati ai nostri microfoni, per alcune dichiarazioni che rendono bene idea della portata dell’evento di ieri sera: "Gli Ac/Dc per me sono stati importantissimi – ha detto Thomas –, sono cresciuto insieme a loro, sono una delle mie band di riferimento ed è la prima volta che li vedo dal vivo. Non potevo proprio perdermeli, sono molto emozionato anche perché la SG (Gibson, storico strumento di Angus Young) è stata una delle prime chitarre che mi sono comprato".

Non è finita qui, però, perché i Raggi sono stati positivamente impressionati anche dall’Rcf Arena e questo può essere un fattore decisivo in vista di altri grandi eventi futuri, nei quali i reggiani sperano da tempo: "I Måneskin a suonare nell’arena più grande d’Europa? Assolutamente, sarebbe bellissimo. Intanto ci godiamo il concerto, sarà un’emozione pazzesca. Non vediamo l’ora".

Nel backstage avvistato poi in serata anche Gianluca Grignani.

Stella Bonfrisco

Tommaso Vezzani