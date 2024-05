Incidente sulla A1, autista ferito

Un autista sessantenne è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto ieri mattina, verso le 7,30, sulla corsia sud dell’Autosole, tra Reggio e Modena, al confine tra Gazzata di San Martino in Rio e Prato di Correggio, nella Pianura reggiana.

Per cause al vaglio della polizia stradale di Modena sud, un mezzo pesante con cella frigo ha sbandato improvvisamente, finendo fuori strada.

Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo.

Sono stati mobilitati i soccorsi con ambulanza della Croce rossa di Reggio e l’automedica, raggiunti sul posto dal personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dello schianto. Per estrarre il camionista dalle lamier è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti dalla caserma di via della Canalina, con mobilitazione pure dell’autogru di Modena. Dopo essere stato estratto dal camion, l’autista ferito è stato affidarlo al personale sanitario coordinato dalla centrale operativa del 118, che ha effettuato le prime manovre per stabilizzare le sue condizioni.

Il sessantenne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara, in condizioni giudicate piuttosto serie.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Modena nord per effettuare gli accertamenti tecnici.

Solo alcune ore più tardi è stato possibile intervenire per recuperare il mezzo pesante finito fuori strada; non si sono registrati problemi particolari al traffico autostradale.