Temporali in arrivo in Emilia Romagna, rischio grandine. Le previsioni e l’allerta meteo

Bologna, 6 maggio 2024 – Come aprile, anche maggio sembra essere un mese pazzerello. È iniziato col maltempo e dopo qualche giorno di sole e rialzo delle temperature, torna la pioggia in Emilia Romagna tra domani, martedì 7 maggio, e mercoledì. Motivo per cui è stata emessa anche un’allerta gialla.

“Tutto il mese di maggio sarà caratterizzato da una variabilità spiccata”, specifica Roberto Nanni, meteorologo Ampro. Nello specifico “dal 6 al 13 del mese l’instabilità sarà sempre presente. L'Europa vedrà un cambio di scenario: se Scandinavia ed Europa occidentale sperimenteranno temperature più alte del solito, le precipitazioni si spostano verso est e sud e interesseranno quindi anche l’Italia”, dice Nanni. “Arriva aria fredda, ma dalla penisola Iberica e dalla Gran Bretagna e non dalla Scandinavia. Quindi temperature più basse, sotto i 25 gradi, ma non ci sarà il freddo che ha caratterizzato la seconda parte di aprile”.

Allerta meteo per temporali in Emilia Romagna

Torna il freddo (ma non artico)

Il raffreddamento, insomma, arriva in Emilia Romagna e rimarrà tra martedì e giovedì. “Già da adesso (lunedì ora di pranzo, ndr) c'è un fronte che anticipa la perturbazione di martedì con delle condizioni di spiccata instabilità”, spiega Nanni. “Ci potranno essere temporali anche forti, con qualche fenomeno grandinigeo. Tra martedì e giovedì la perturbazione sarà di marcata instabilità con fenomeni anche intensi. Da domani sarà interessato il settore occidentale della regione, poi il maltempo si estenderà fino alle coste. Sulle aree adriatiche ci sarà qualche grado in meno. In regione ci sarà anche un’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali: le correnti di scirocco verranno sostituite da ventilazione fresca settentrionale”.

Allerta meteo

Tra l’altro è stata anche diramata una nuova allerta meteo da Arpae Emilia Romagna, valida dalla mezzanotte del 7 maggio alla mezzanotte di mercoledì 8. Per la giornata di martedì, dunque, “sono previste condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti e possibili effetti e danni associati. I fenomeni intensi sono più probabili a iniziare dalla tarda mattinata sul settore occidentale e centrale della regione, per poi interessare nelle ore successive anche il settore orientale”.

In sostanza quindi il tempo sarà instabile su tutta la regione. Cielo nuvoloso con piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Tempo in miglioramento poi dalla serata con nuvolosità in transito ma con precipitazioni in esaurimento ovunque.

Weekend caldo?

La perturbazione porterà “qualche grado sotto medie periodo per tornare lentamente in rialzo temperature da venerdì in poi, per questo ci si potrebbe aspettare weekend stabile e soleggiato”, spiega ancora Nanni.

Le temperature massime non andranno tendenzialmente sopra i 25 gradi. Vista la forte instabilità del mese le “fasi anticloniche dureranno poco. Ci potranno essere piccoli picchi sopra i 25 gradi ma non si prevedono ondate di caldo”, conclude Nanni.

Previsioni giorno per giorno

La giornata di martedì 7 maggio inizierà già con un cielo molto nuvoloso e con deboli precipitazioni, illustrano le previsioni di Arpae Emilia Romagna. Poi nel pomeriggio ci potranno essere temporali, probabilmente con più insistenza sul settore centro-orientale. Verso sera però la pioggia dovrebbe cessare. Temperature comunque miti tra i 14 e i 20 gradi.

Mercoledì 8 maggio, poi, “nubi basse con residue precipitazioni al mattino a ridosso del Poe possibili brevi rovesci nel pomeriggio, più probabili sulla pianura centrale della regione, in esaurimento dalla sera”.

La mappa meteo