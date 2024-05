Allerta meteo nelle Marche, temporali in arrivo: ecco dove

Ancona, 6 maggio 2024 - Torna il maltempo nelle Marche: scatta l'allerta gialla diramata dalla Protezione civile per i temporali. "Per il pomeriggio di martedì attesi fenomeni temporaleschi sparsi più probabili lungo la fascia collinare e costiera, con intensità stimabile in 40-50mm/h. Fenomeni in esaurimento in serata".

L'allerta è valida dalla mezzanotte di martedì fino alla mezzanotte di mercoledì. Insomma, tutto il territorio regionale farà i conti con il maltempo: niente sole e precipitazioni sparse un po’ in tutte le province. Le zone più colpite dal maltempo saranno quelle sulla fascia collinare e costiera.

Vediamo nel dettaglio le previsioni nei prossimi giorni.

Allerta meteo nelle Marche: temporali in arrivo

Le previsioni per martedì

Secondo il bollettino meteo della Regione Marche, martedì mattina il cielo sarà nuvoloso con rovesci o temporali diffusi in particolare dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio? Sono previsti temporali localmente di forte intensità in particolare lungo la fascia collinare e costiera. Esaurimento dei fenomeni dal tardo pomeriggio.

Che tempo farà mercoledì e giovedì

Mercoledì c'è un miglioramento: durante la mattina non sono previste piogge, mentre nella seconda parte della giornata ci saranno deboli piovaschi sparsi nelle zone interne in esaurimento nel pomeriggio. Giovedì brevi ed isolati piovaschi nelle zone collinari e montane in esaurimento nel corso della mattinata, nel pomeriggio è previsto un miglioramento.

Il meteo di venerdì

Invece che tempo farà venerdì? Secondo le previsioni dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (Amap) della Regione Marche il meteo migliora: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni con "venti generalmente moderati settentrionali; temperature stabili le minime e valori massimi in crescita".

Che tempo farà nelle Marche