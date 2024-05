Meteo in Emilia Romagna, l’allerta e le previsioni per i prossimi giorni

Bologna, 17 maggio 2024 - Tempo in miglioramento, ma non del tutto. E' questa la sintesi delle previsioni meteo che ci aspettano nei prossimi giorni.

L'allerta meteo gialla e le previsioni del weekend

Il maltempo dunque dovrebbe dare una tregua dopo i danni per grandine e allagamenti in diverse zone dell’Emilia-Romagna, da Reggio Emilia a Piacenza fino a Reggio-Emilia e Ravenna.

Come fa sapere il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni, l'anticiclone caldo è in risalita verso le latitudini mediterranee portando una temporanea fase più asciutta e soleggiata. Temporanea, appunto, perché la sua azione non sarà abbastanza energica per interrompere il flusso di correnti sudoccidentali che stanno portando le perturbazioni di questi giorni sull'Emilia-Romagna.

Allerta meteo

L’Arpae ha indetto poi un’allerta meteo di colore giallo per criticità idraulica e vento con validità dalle 12 di oggi fino alle mezzanotte di domenica 19 maggio. La criticità idraulica interesserà la pianura ferrarese, la pianura reggiana del Po e la pianura piacentino-parmense, mentre il vento soffierà maggiormente sulla montagna romagnola, bolognese ed emiliana centrale (con le province di Parma, Reggio e Modena coinvolte).

Le previsioni del weekend

Nessun rischio pioggia per sabato 18 maggio, con il cielo sereno o poco nuvoloso e con ampie schiarite nel corso della giornata. Nuovi temporali, invece, aspettano la nostra regione e parte del Veneto domenica 19 maggio, a causa del transito di una nuova perturbazione. I cieli tornano irregolarmente nuvolosi, soprattutto in Romagna, dove potremo attenderci delle precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio nel pomeriggio che dall'Appennino muoveranno verso le pianure

Per quanto riguarda le temperature, non si registra un calo significativo: le minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, mentre le massime intorno a 23/25 gradi sulle pianure interne e 21/23 gradi sulla fascia costiera. Per chi vorrà trascorrere il weekend al mare, l'esperto comunica che sarà da mosso a localmente molto mosso ma con moto ondoso in rapida diminuzione.