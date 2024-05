Traffico impazzito a Bologna, ecco perché

Bologna, 6 maggio 2024 - Traffico impazzito a Bologna, viali completamente bloccati e, a ricaduta, intasamento in molte zone della città. Diversi cittadini si sono chiesti, questa mattina, cosa fosse successo. La risposta è un presidio organizzato dai sindacati davanti alla sede di Hera, che si trova proprio sui viali, in viale Berti Pichat: per la presenza del presidio, il traffico in quella parte dei viali è stato bloccato e, a cascata, si sono create lunghe code su tutti i viali e il traffico in poco tempo è andato in tilt.

Il presidio è stato promosso da Filctem e Fp-Cgil, Femca e Fit-Cisl, Falei, Uiltrasporti, Uiltec Uil e Fiadel nell'ambito dello sciopero interregionale (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche). La mobilitazione è per sostenere "la necessità che il Gruppo Hera, che gestisce servizi pubblici essenziali, torni a svolgere un ruolo industriale, etico e sociale, e non finanziario per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti e per il territorio gestito".