Sciopero autobus 6 maggio in Emilia Romagna: le fasce orarie e cosa sapere

Bologna, 5 maggio 2024 – Possibili disagi per i pendolari nella giornata di domani, lunedì 6 maggio, a causa di uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale anche in Emilia Romagna. A essere coinvolti saranno autobus, corriere e il personale dedicato al ‘Marconi Express’.

A proclamare lo sciopero nazionale, le Federazioni Nazionali dei sindacati Usb Lavoro privato, Sgb, Cobas Lavoro Provato, Adl Cobas e Cub Trasporti.

Bologna e Ferrara

Per bus e corriere di Tper dei bacini di Bologna e Ferrara lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

I mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno invece certe solamente le corse dai capolinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Imola

Per quanto riguarda le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.

Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

Il servizio di trasporto pubblico locale e il traghetto a Ravenna, gestiti da Start Romagna, saranno garantiti nelle seguenti fasce: Forlì-Cesena dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16; Ravenna dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15; Rimini dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16.

Modena

Per quanto riguarda i servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo, gestiti da Seta, saranno garantiti dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 16. Il servizio extraurbano sarà invece garantito dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16.

Reggio Emilia

Per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano del bacino di Reggio Emilia, sempre gestito da Seta, si potranno registrare possibili astensioni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 fino al termine del servizio.

Piacenza

Per quanto riguarda il servizio urbano del bacino di Piacenza, gestito da Seta, si potranno verificare possibili astensioni dall’inizio del servizio alle 7; dalle 10 alle 12; dalle 15 fino al termine del servizio. Il servizio extraurbano, invece, potrebbe registrare possibili astensioni dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 fino al termine del servizio.

Parma

A Parma il 6 maggio verranno assicurati il servizio urbano e servizio happy bus al mattino per tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.30; a mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 12.10 alle 14.40. Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; l’ultima delle corse garantite nella fascia è comunque limitata al capolinea urbano opposto.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano e prontobus extraurbano, invece, saranno assicurate tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.45; a mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 12.10 alle 14.55. Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea.

Vengono effettuate le corse che, pur non completando il loro percorso entro gli orari precisati sopra hanno un percorso superiore ai 50 km, essendo partite dal capolinea almeno un’ora prima della fine di ciascuna fascia e precisamente entro le 7.45 ovvero le 13.55.