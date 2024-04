Maltempo in Emilia Romagna, in arrivo oltre 11,5 milioni per gli interventi urgenti e per le famiglie

Bologna, 26 aprile 2024 - Un piano di interventi per sistemare strade, infrastrutture e corsi d'acqua colpiti dal maltempo. La regione Emilia-Romagna ha dato il proprio via libera a un piano dal valore di oltre 11,5 milioni di euro, contenente l'elenco dei primi interventi urgenti da effettuare in Emilia-Romagna e i contributi per cittadini e famiglie costrette a lasciare le proprie case. Il finanziamento riguarda i danni causati dalle intense precipitazioni registrate nel periodo tra il 23 ottobre e i primi giorni di novembre 2023.

Il fiume Enza sull'orlo dell'esondazione ai primi di novembre del 2023

Un pacchetto di 176 interventi

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un pacchetto da 176 interventi, dal valore totale di oltre 11,5 milioni di euro. I cantieri interessano le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, coinvolgendo oltre sessanta comuni, e riguardano i danni causati dalle precipitazioni avvenute tra ottobre e novembre 2023. Il maltempo aveva provocato intensi danneggiamenti a edifici e strutture, disservizi, interruzioni della viabilità, dissesti e allagamenti.

Gli interventi sono finanziati dalle risorse assegnate dal Governo a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e dall'approvazione dei lavori da parte del dipartimento nazionale di Protezione civile.

I soldi distribuiti città per città

Più precisamente, il provvedimento prevede la seguente suddivisione dei cantieri: 17 interventi nel bolognese per un totale con un investimento totale di 750mila euro, 7 nel modenese per un totale di circa 800mila euro, ben 92 nella provincia di Parma per oltre 5 milioni di euro, 40 nel piacentino per oltre 3,6 milioni di euro, 11 nel reggiano per oltre 380 mila euro e 7 nel ravennate, per un totale di 500mila euro. Sono previsti, inoltre, un ulteriore intervento di 300mila euro per la zona situata tra le provincie di Bologna e Ravenna e un altro da 200mila euro tra le provincie di Modena e Reggio Emilia.

Gli interventi, predisposti dall'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile in collaborazione con i singoli attuatori, devono essere affidati entro 90 giorni e completati nell'arco di 18 mesi.

Contributo alle famiglie: come fare domanda

Il piano dà anche un aiuto alle famiglie costrette a lasciare momentaneamente la loro casa e a trovare una sistemazione temporanea, per colpa dei danni inflitti dal maltempo alle loro abitazioni. All'interno dello stesso, infatti, è prevista una serie di finanziamenti dal valore totale di circa 82mila euro, che consiste nel contributo per l'autonoma sistemazione (Cas) che le famiglie coinvolte possono richiedere al comune di residenza entro il 20 maggio 2024.

Il sostegno economico in questione varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Dai 400 euro al mese destinate alle famiglie con un solo componente, si arriva successivamente ai 500 per i nuclei composti da 2 unità, ai 7 0 0 per le famiglie con 3 unità, agli 800 per quelle con 4 individui e infine a un massimo di 900 per cinque o più membri. Per le famiglie è previsto anche un bonus aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni singola persona di oltre 65 anni, portatrice di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. I bonus economici sono accessibili a partire dal giorno dello sgombero dell'attuale immobile fino a quello del rientro definitivo nella propria abitazione.

E' possibile richiedere i finanziamenti scaricando e compilando il modulo presente all'interno del portale web dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.