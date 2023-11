Diretta maltempo in Emilia Romagna e Veneto: continua l’allerta rossa. Enza sull’orlo dell’esondazione, due dispersi tra Verona e Belluno

Bologna, 3 novembre 2023 – Il fiume Enza si è ingrossato per tutta la notte e questa mattina ha raggiunto la soglia più alta di allarme: è allerta rossa. A Casalfiumanese (Bologna) nella notte è esondato il fiume Santerno, sul posto sono arrivati il sindaco e i vigili del fuoco. Il fronte del maltempo si sta allargando velocemente: dal disastro che sta flagellando la Toscana, dove sono morte tre persone, al pericolo imminente di altre esondazioni in Emilia Romagna.

Nel ravennate, l’onda di piena del Lamone è in arrivo a Faenza. Sulle colline, a Sarna, il fiume si è alzato di quasi 4 metri. Nel reggiano, chiusa la statale 63 a Collagna. Due dispersi in Veneto: per tutta la notte, 50 soccorritori hanno cercato il vigile del fuoco fuori servizio caduto nel torrente Tesa a Puos d'Alpago, nel Bellunese, mentre nel Veronese non ci sono ancora segnali di speranza per l'escursionista scomparso ieri sulla cima Corno d’Acquino, sui monti Lessini.

