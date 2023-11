Maltempo Veneto, allerta rossa per la tempesta Ciaran. Zaia: “Raffiche di vento fino a 130 km l’ora”. News in diretta

11:24

Piogge e raffiche di vento: ecco dove

Una tempesta pesantissima, simile a quella di due giorni fa. La fase più intensa è prevista nel pomeriggio e in serata, con il rinforzo dei venti nella zona meridionale del Veneto. Raffiche fino a 100 km l’ora sulla costa e nella pianura limitrofa, venti più forti sulle zone montane. In quota e in alcune dorsali prealpine si attendono raffiche tra i 110 e i 130 Km/h.

Le precipitazioni massime in 24h sono previste sulle zone prealpine e sulle Dolomiti meridionali fino a locali massimi intorno ai 130-150 mm. Saranno inoltre probabili rovesci anche forti o locali temporali soprattutto nel pomeriggio/sera di oggi.