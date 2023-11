Maltempo Imola, pioggia intensa. Sindaco: “Alla larga da argini Santerno”

Imola, 2 novembre 2023 – La pioggia sta gonfiando il fiume Santerno e sale anche l'allerta a Imola. "Il livello idrometrico nell'Appennino sta salendo rapidamente in zona Firenzuola e ora a Borgo Tossignano, è quindi importante allontanarsi dal corso d'acqua ed evitare di avvicinarsi agli argini", avvisa il sindaco di Imola Marco Panieri sui social dopo un incontro con la Protezione civile. Si segue l'evoluzione tratto per tratto del fiume "e non è detto che quel livello di piena si trascini anche a valle".

La Protezione Civile e la struttura comunale segue e monitora l'andamento, con anche mezzi sul posto pronti a intervenire "qualora nei punti più critici si osservino ostacoli al deflusso. Seguiremo l'evoluzione della piena lungo la notte, attesa nelle prime ore del mattino", conclude Panieri.