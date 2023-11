Maltempo e forte vento nel Cesenate: segnali divelti e alberi caduti. Il mare ha eroso la spiaggia

Cesena, 3 novembre 2023 – A partire dalla notte tra il 2 e il 3 novembre forti raffiche di vento hanno interessato il territorio comunale di Cesena, proseguendo anche nel corso della giornata e causando alcuni danneggiamenti che hanno richiesto gli interventi delle squadre della polizia locale, dei vigili del fuoco e degli addetti comunali al verde pubblico. In effetti le richieste di intervento rivolte ai numeri di emergenza sono state copiose e hanno riguardato ampie fette delle aree sia urbana che collinare, senza dimenticare la riviera. Le squadre del 115 hanno effettuato decine di interventi sparsi lungo il territorio e pure le pattuglie della polizia locale di Cesena, spesso intervenute insieme agli addetti al verde pubblico, hanno avuto a che fare con una giornata di straordinari.

Maltempo e danni nel cesenate

Per citare le operazioni più significative, in via Tito Maccio Plauto un albero caduto ha danneggiato un infisso delle scuola media che si affaccia sulla strada, fortunatamente senza causare feriti, né particolari rischi per gli studenti, tanto che le elezioni sono regolarmente proseguite. In via Masiera 1° le forti raffiche di vento hanno divelto la segnaletica stradale e in via Rinaldello è stato abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica. In via Don Minzoni invece è stato necessario intervenire per rimuovere rami pericolanti. Al momento non risultano in ogni caso danni a persone, abitazioni e beni di privati.

10 foto Il mare ha eroso la spiaggia in Riviera, mentre nell'entroterra alberi caduti e segnali stradali divelti

Molteplici interventi sono stati registrati anche nella vallata del Savio, in particolare nella zona di Sarsina, dove sono stati effettuate diverse rimozione di alberi caduti che bloccavano la circolazione stradale. Anche a Bagno di Romagna si sono registrati alberi caduti, che però fortunatamente non hanno arrecato particolari danni. In riviera invece il maltempo ha agitato il mare e creato disagi anche nel centro abitato. Si sono per esempio registrati danni ad alcune strutture legate alla fiera ‘Il Pesce fa festa’. Lungo l’arenile invece l’acqua ha eroso la spiaggia, come ormai da purtroppo consolidata abitudine, in particolare nella zona tra Cesenatico e Valverde, arrivando a lambire un paio di stabilimenti balneari, fortunatamente senza creare danni alle strutture, mentre nella zona del Porto Canale per proteggere il borgo, sono state precauzionalmente chiuse le Porte Vinciane.