Maltempo oggi: esonda il fiume Santerno. Allagato l'autodromo di Imola, salvata una ragazza

Imola, 3 novembre 2023 – ella notte, verso le 2.30, è esondato il fiume Santerno a causa della furia del maltempo che ha portato forti piogge a Imola e in alcune zone del circondario, in provincia di Bologna.

Autodromo allagato: salvataggio nella notte

Come già era successo nell’alluvione di maggio, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove si svolge il GP di Formula Uno, è finito sott’acqua. Il paddock si è allagato e in tutta la zona circostante l’acqua ha invaso i terreni.

Autodromo di Imola allagato, portata in salvo una ragazza nella notte

Dove si era accumulato più di un metro d’acqua, nella notte i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una ragazza. Sul posto era presente anche il sindaco Marco Panieri e l’ambulanza del 118. La giovane – inizialmente messa in salvo da una guardia giurata – è stata soccorsa nel centro medico dell'autodromo, dotato di ambulatori di visita e pronto intervento, con uno spazio dedicato alla diagnostica per immagini.

Nella zona della curva Rivazza è andata via la corrente a causa dell’allagamento di una cabina elettrica.

Cosa fare in caso di alluvione o fiumi in piena

Sempre a Imola, sono state chiuse alcune strade per allagamenti, tra cui via Tiro a Segno, via Graziadei e via Montessori.

La piena del Santerno e gli allagamenti in vallata

La piena del Santerno ha creato problemi anche in Vallata e a Casalfiumanese.

A Borgo Tossignano il Ponte di Rineggio è stato messo a dura prova dalla piena con alcune famiglie isolate.

Il ristorante Laghi di Riviera, già colpito dall'alluvione di maggio è finito di nuovo sott’acqua. Così come altre aziende agricole della zona. Diversi alberi sono caduti per il vento.

A Casalfiumanese, come detto, problemi in alcune strade tra cui via Di Vittorio e in alcune aziende agricole.