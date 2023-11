Maltempo oggi a Bologna: crollano alberi, chiuso il ponte di via Libia

Bologna, 3 novembre 2023 – Notte di maltempo e di apprensione anche a Bologna, dove la pioggia non ha risparmiato nemmeno la città e dove è stata chiusa la linea ferroviaria Bologna-Prato.

Alberi caduti a causa dle maltempo (foto di repertorio)

Inoltre, a causa di diversi alberi crollati, come segnala sui social la presidente del quartiere San Donato-San Vitale, Adriana Locascio –, il ponte di via Libia è stato chiuso al traffico dei veicoli e al transito dei pedoni nella serata di ieri. Programmati per stamattina i lavori di messa in sicurezza, aggiunge la presidente sempre su Facebook.

Problemi all’energia elettrica

In alcuni territori della provincia di Bologna ci sono state disalimentazioni dell'energia elettrica. In totale, sono stati una ventina gli interventi dei vigili del Fuoco e dei volontari di Protezione civile a causa di alberi caduti, allagamenti e danni da vento forte. Una ventina i volontari in azione.

Autodromo allagato a Imola

Sempre nella notte, a Imola, l’autodromo è finito allagato dopo l’esondazione del fiume Santerno (che rimane sotto osservazione così come il Senio nel Faentino) e una ragazza è stata salvata da una guardia giurata e dai vigili del fuoco. La giovane è stata tratta in salvo nella zona del circuito che era finita sott’acqua.

Fiume Reno sotto osservazione

Sotto osservazione anche il fiume Reno, la cui piena si sta propagando nei tratti a valle con livelli generalmente prossimi alle soglie 2.

Bonaccini: “Notte di grande preoccupazione”

"È stata una notte di grande preoccupazione, con gli operatori dell'agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile impegnati ovunque, insieme alle ditte che stanno lavorando nei cantieri, in un territorio già fortemente provato dall'alluvione: a tutti loro diciamo davvero grazie", sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo.