Maltempo in Emilia Romagna: quali zone restano a rischio per le piene dei fiumi Attenzione alle portate di Enza, Secchia, Reno, Santerno nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 novembre: l’allerta meteo aggiornata. Dopo i temporali della notte, persistono venti di burrasca in Appennino. Le previsioni meteo: quando arriva la prossima perturbazione