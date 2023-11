Maltempo oggi nelle Marche: raffiche di vento forte, ecco dove

Ancona, 5 novembre 2023 - Il maltempo che sta flagellando il Nord Italia, con varie criticità in Veneto (con la prima neve a Cortina) ed Emilia Romagna, e ha fatto passare un'altra notte di paura agli abitanti della Toscana, è arrivato - come previsto - anche nelle Marche, dove è scattata l’allerta arancione.

Maltempo nelle Marche con venti di burrasca: uno dei molti interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade da alberi caduti

In particolare nelle zone dell'entroterra si assiste a raffiche di vento forte (fino a 90 km all'ora): sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per piante, rami e alberi caduti a terra, mentre ha creato meno problemi la pioggia caduta a tratti, in linea con l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile regionale. La situazione più critica nella zona del cratere sismico maceratese, a Camerino, Visso, Fiastra, nelle strade extraurbane, ma anche nel centro storico di Camerino per tegole e pezzi di cornicione caduti. Non ci sono però al momento problemi di circolazione.

La situazione di oggi, domenica 5 novembre

Per la giornata di domenica 5 tutto il territorio regionale è interessato da raffiche fino a tempesta sulla fascia alto-collinare e montana e fino a burrasca forte altrove.

In particolare da notare la presenza di rovesci e temporali sparsi sul settore centro-meridionale della regione, localmente anche forti. L'intensità del vento è però in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio. Dalla serata di sabato, temporali sulle zone alto-collinari e montane in particolare quelle centro-settentrionali.