Maltempo, scatta l’allerta arancione per vento forte: "Chiuso il parco di Villa Lauri, uscite solo se necessario"

Maltempo, scatta l’allerta arancione: previsto vento molto forte. L’allarme è scattato già da ieri e durerà anche oggi per le prossime ore, fino a stasera a mezzanotte. L’amministrazione comunale corre subito ai ripari: oggi sarà chiuso il parco di Villa Lauri. "Tra i giardini della città è uno dei più pericolosi, qui infatti sono presenti alberi secolari – spiega l’assessore alla sicurezza, al decoro e ai parchi, Paolo Renna –, consigliamo ai cittadini di uscire di casa solo per esigenze reali e di fare attenzione".

Ecco l’avviso dell’allerta così come riportato sul sito della Regione Marche: "Temporali: dalla serata di ieri, giovedì 2, sono attesi temporali di forte intensità nelle zone 1, 2, 3, 4 con maggiore diffusione territoriale nelle zone collinari e montane. Nella prima parte di oggi, venerdì 3, i temporali interesseranno tutto il territorio regionale con maggior diffusione nelle zone collinari e montane. Vento: dal tardo pomeriggio di giovedì 2 e per la giornata di venerdì 3 attesi forti venti sud-occidentali con raffiche fino a tempesta sulle zone collinari e montane e fino a burrasca forte altrove. Intensità del vento in graduale attenuazione dal pomeriggio".

c. g.